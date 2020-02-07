Yüksekova'da yangın
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Yüksekova'da yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

07.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:56
Yüksekova'da yangın

'nin ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.


Alınan bilgilere göre yangın, Cananlar Mahallesi'nde ikamet eden Ersin Teker'e ait evin çatı katında çıktı. Bacadaki kıvılcımlardan dolayı çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ederek söndürdü. Yangında çatı büyük zarar gördü. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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