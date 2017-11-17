Yüksekova'da Voleybol Turnuvası

Yüksekova ilçesinde, okullararası voleybol turnuvası düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nin spor salonunda düzenlenen ve beş gün sürecek turnuvaya 10 okul katıldı.



Turnuva sorumlularından İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürülüğü personeli Yılmaz Taşel, sportif çalışmaların önemine değinerek, bu tür etkinliklerin yıl boyunca süreceğini söyledi.



Turnuvaya yoğun ilgi olduğunu dile getiren Taşel, bu kapsamda, kros, futbol, masa tenisi, satranç, kayak alp ve kuzey disiplini gibi alanlarda turnuvaların yapılacağını aktardı.