Yüksekova'da uzaktan eğitim: 'Bu dünyada adalet kalmamış'
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Yüksekova'da uzaktan eğitim: 'Bu dünyada adalet kalmamış'

15.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:49

Hakkari Yüksekova'da bulunan Şişemzin (Serindere) Köyü'ndeki öğrenciler, internete erişemedikleri için fiilen eğitime ara vermiş durumda.

DUVAR - Hakkari Yüksekova'da bulunan Şişemzin (Serindere) Köyü'ndeki öğrenciler, internete erişemedikleri için fiilen eğitime ara vermiş durumda. Köyde yaşayan öğrencilerden 18 yaşındaki Çiğdem, "Ya biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? İnsanlar uzaya gidiyor, bizde hala şebeke sıkıntısı var. Ben yetkili olsam utanırdım" diyor. (Haber-video: Aynur Tekin)

Yüksekova'da uzaktan eğitim: 'Bu dünyada adalet kalmamış'

Kaynak: DailyMotion.com

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