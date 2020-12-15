Yüksekova'da uzaktan eğitim: 'Bu dünyada adalet kalmamış'

DUVAR - Hakkari Yüksekova'da bulunan Şişemzin (Serindere) Köyü'ndeki öğrenciler, internete erişemedikleri için fiilen eğitime ara vermiş durumda. Köyde yaşayan öğrencilerden 18 yaşındaki Çiğdem, "Ya biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? İnsanlar uzaya gidiyor, bizde hala şebeke sıkıntısı var. Ben yetkili olsam utanırdım" diyor. (Haber-video: Aynur Tekin)

Kaynak: DailyMotion.com