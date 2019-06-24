Yüksekova'da uyuşturucu hap ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 79 adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 79 adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinde bulunan bir adreste yapılan aramada, 79 adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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