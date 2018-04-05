Yüksekova'da "Umut Korosu"Ndan Konser
Yüksekova'nın Kısıklı Köyü Abdulkadir Alkan Ortaokulu öğrencilerinden oluşan "Umut Korosu" Türk Halk Müziği konseri verdi.
Yüksekova'nın Kısıklı Köyü Abdulkadir Alkan Ortaokulu öğrencilerinden oluşan "Umut Korosu" Türk Halk Müziği konseri verdi.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlen konserde, ülkenin çeşitli yörelerine ait şarkılar seslendirildi.
Konserde, öğrenciler tarafından Ege yöresine ait zeybek oyunu da sahnelendi.
Konseri, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri dinledi.