Yüksekova'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 6 kişi hayatını kaybetti (3)
Hastane acil servisinden görüntüler Vefat eden vatandaşların yakınlarından görüntüler Kürtçe ağıt yakılması HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir araç uçuruma devrildi.
03.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:01
Hastane acil servisinden görüntüler
Vefat eden vatandaşların yakınlarından görüntüler
Kürtçe ağıt yakılması HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir araç uçuruma devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA