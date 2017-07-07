Yüksekova'da Uçurtma Şenliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezi, öğrencileri için uçurtma şenliği düzenledi.



Akalın köyündeki şenlikte öğrenciler, yaptıkları birbirinden güzel uçurtmaları, gök yüzüne bırakmanın mutluluğunu yaşadı.



Rehabilitasyon merkezi yetkilisi Şahabettin Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçurtma şenliğini her yıl organize ettiklerini söyledi.



Yalçın, "Öğrencilerimizin diğer okulların yaptığı şenlikleri görünce üzüldüğünü görüyorduk. Biz de bu tür etkinlikleri öğrencilerimizle yapabileceğimizi düşündük ve bu şenliği yapmaya başladık. Öğretmenlerimiz öğrencilere yardımcı oluyor. Öğrenciler gayet keyifli dakikalar geçirdi. Buna benzer başka etkinliklerimiz de oluyor." şeklinde konuştu.