Yüksekova'da ücretsiz dağıtılan maske ve dezenfektan malzemesi için vatandaşlar birbiriyle yarıştı
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Yüksekova'da ücretsiz dağıtılan maske ve dezenfektan malzemesi için vatandaşlar birbiriyle yarıştı

Yüksekova'da ücretsiz dağıtılan maske ve dezenfektan malzemesi için vatandaşlar birbiriyle yarıştı
02.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:17

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kızılay Şubesi tarafından ücretsiz dağıtılan maske ve dezenfektan için yoğun ilgiye neden olurken, vatandaşlar uzun kuyruk oluşturarak birbiriyle yarıştı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kızılay Şubesi tarafından ücretsiz dağıtılan maske ve dezenfektan için yoğun ilgiye neden olurken, vatandaşlar uzun kuyruk oluşturarak birbiriyle yarıştı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan yani tip Korona virüs (Covid-19) salgınından sonra Türkiye'de görülmesiyle önlemeler üst seviyeye çıktı. Yüksekova ilçesinde büyük başarılara imza atan Yüksekova Kızılay Şubesi, bu seferde mağduriyetin önüne geçmek için vatandaşlara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıttı. Yüksekova Kızılay Şubesi üyeleri, İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde vatandaşlara malzemeleri dağıtırken, vatandaşlara malzeme veren üyeler zor anlar yaşadı. Maske ve dezenfektan malzemesi için yoğunluk olduğu yerde vatandaşlar daha sonra banka önünde önlem alan güvenlikçiler gözetiminde sosyal mesafeye uygun sıraya dizerek malzemeleri aldılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksekova Kızılay Şubesi Başkanı Yılmaz Göksal, 'Bugün dağıttığımız maskelerin halkımızın tarafından çok yoğun bir taleple ve isteklerini yerinde gördük. Bu ihtiyaç Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de bu ihtiyaç olduğunu tespit ettik çalışanlarımızla beraber. Genel merkezimizden de geldiği sürece bizde halkımıza dağıtmaya devam edeceğiz. Yine programlarımız dahilinde daha önce dile getirdiğimiz Ramazan yemeği dağıtımları mahallelerde 3'er ve her ikişer aracımızda çalışanlarımızın olmak üzere iftar yemeğini dağıtmaya devam ediyoruz. Bunun yanında Kızılay şubesi olarak, gecemizi, gündüzümüze katarak inşallah hizmetlerimizi aksatmadan dağıtmaya devam edeceğiz. Halkımızın ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamaya devam edeceğiz" dedi - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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