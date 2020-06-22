Yüksekova'da trafik kazası: 4 yaralı
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Yüksekova'da trafik kazası: 4 yaralı

Yüksekova'da trafik kazası: 4 yaralı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

22.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:26

Yüksekova'da trafik kazası: 4 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. .

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım için 112 sağlık çalışanlarını aradı. Sağlık çalışanlarının gelmesiyle araçta bulunan 4 kişi, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya yapan araç ise itfaiye ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yüksekova'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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