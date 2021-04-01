Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşildere Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 HJF 75 ile 34 CUZ 289 plakalı araçlar kafa kafa çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı
Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Özlem Zengin Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Özge Özder Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüksekova'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:13:53. #1.15#
title