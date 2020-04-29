Yüksekova'da trafik kazası: 1 ölü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
29.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:30
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Gece 03.00 sıralarında Van İstikametinden Yüksekova'ya giden A.K yönetimindeki otomobil, park halindeki tır'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan F.K ve A.K yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan F.K müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA