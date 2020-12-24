Yüksekova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yüksekova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

24.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:15
Yüksekova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Onbaşılar köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Dara yönetiminde otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Murat Dara hayatını kaybederken, araçta bulunan Yalçın Dara ise yaralandı. Yaralı Yalçın dara, kaza sonrası bölgeye sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Murat Dara'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Merve Dizdar Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Hüseyin Göçek Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:16:36. #1.15#
title