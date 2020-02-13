Yüksekova'da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı
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Yüksekova'da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar 2 saatte kurtarıldı.

13.02.2020 08:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:00
Yüksekova'da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı

(İHA) – 'nin ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar 2 saatte kurtarıldı.


Yüksekova ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 araç mahsur kaldı. verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yol ulaşıma açılırken, mahsur kalan vatandaşlar ise kurtarıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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