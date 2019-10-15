Yüksekova'da terör operasyonu: 6 gözaltı

15.10.2019 10:43

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda ilimiz Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA