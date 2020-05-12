Yüksekova'da tellere takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Yüksekova'da tellere takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tellere takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yüksekova'da tellere takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tellere takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeni Mahalle'de bulunan bir evin etrafına çekilen tellere sıkışan köpeğin sesi üzerine mahalleli harekete geçildi. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sonucu köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: İHA