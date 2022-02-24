YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da tefecilik operasyonu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari KOM Şube Müdürlüğünce tefecilik soruşturması kapsamında Yüksekova ilçesinde planlı operasyon yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "22 Şubat 2022 günü yapılan eş zamanlı operasyon ile 7 şüpheli gözaltına alınmış. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, yüklü miktarlar yazılı 10 adet senet, 17 adet çeşitli oto/gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, çok sayıda çek, alacak/verecekler yazılı ajanda ve 2 adet pos makinesi ele geçirilmiştir. Devam eden çalışmalarda ise 5 şüpheli mevcutlu, 2 şüpheli ikmalen, 9 müşteki ve 10 bilgi sahibi ifadesi alınmış olup, mevcutlu şahıslar 24 Şubat 2022 günü Yüksekova Adliyesinde hazır edilmiş. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup, diğer 4 şüpheli Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.