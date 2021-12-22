Yüksekova'da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Yüksekova'da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi

Yüksekova'da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda 22 Aralık'ta eğitim öğretim yapılmayacak.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda 22 Aralık'ta eğitim öğretim yapılmayacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 çarşamba günü ilçemizde ve bağlı köylerinde taşımalı eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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