YÜKSEKOVA'DA, TAM KAPANMA SONRASI YOĞUNLUK

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluşurken, sosyal mesafeye de dikkat edilmediği görüldü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluşurken, sosyal mesafeye de dikkat edilmediği görüldü.

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanmanın saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle Yüksekova'da da yoğunluk oluştu. Özellikle bankalar, ATM'ler ve postane önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kuyruklarda sosyal mesafeye de dikkat edilmediği görüldü. İlçe merkezinde görev yapan polis ekipleri ise sık sık uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı