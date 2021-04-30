Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
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Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı

HAKKARİ - Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de saat 19: 00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardından ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasıyla ilçe sessizliğe bürünürken, Sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Öte yandan, polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerine başladılar.

Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı
Yüksekova'da 17 günlük tam kısıtlama başladı, sokaklar sessiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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