Yüksekova'da sürü halinde gelincikler görüntülendi
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Yüksekova'da sürü halinde gelincikler görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da sürü halinde gelincikler görüntülendi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincikler, sürü halinde görüntülendi.

Yüksekova'da sürü halinde gelincikler görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincikler, sürü halinde görüntülendi.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Güvenç köyünde ikamet eden Osman Akdoğan, dere kenarında kahve ve beyaz renklerinde olan gelincikleri fark etti. Sürü halinde olan gelincikleri gören Akdoğan, cebinden çıkardığı cep telefonuyla gelinciklerin hareketli hallerini saniye saniye kaydetti.

İlk kez sürü halinde gelincikleri gördüğünü ifade eden Akdoğan, "Dere kenarında oturmak için gittiğimde, dere kenarında 2 renk olan gelincikleri gördüm ve o anı kaçırmamak için hemen telefonumla kayda aldım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu için nadiren görülebilen bu türlerin doğada olmaları ayrı bir güzellik" dedi.

Yüksekova'da sürü halinde gelincikler görüntülendi
Yüksekova'da sürü halinde gelincikler görüntülendi
Yüksekova'da sürü halinde gelincikler görüntülendi
Yüksekova'da sürü halinde gelincikler görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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