Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı
Haberler » Güncel » Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı - Haber

Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

23.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:38
Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı

'nin ilçesinde ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Yüksekova-Esendere karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada pet şişeler içinde 10 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler