Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Yüksekova-Esendere karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada pet şişeler içinde 10 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.