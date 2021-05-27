Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı

Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen 'Süper Ay' kızıl rengiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen 'Süper Ay' kızıl rengiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'da semalarında akşam saatlerinde net olarak görülen 'Süper Ay' kendine hayran bırakırken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen 'Süper Ay' şehre renk katarak görenleri mest etti. 'Süper Ay'ın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti. 'Süper Ay' güzelliğini evinin balkonundan izleyen Turan Baran, "ilk kez bu kadar net gördüm. Muazzam bir şey. İnan hayran kaldım, hiç bitmesini istemedim. Özellikle dağların arkasında kocaman çıkması ve kızıl şekilde hayran bıraktı. Biz de ailece balkonumuzda bir saat boyunca göz kırpmadan izledik" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Hülya Avşar
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lukas Podolski Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksekova'da 'Süper Ay' kendine hayran bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 23:22:05. #1.15#

title