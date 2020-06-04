Yüksekova'da 'Süper Ay' görüntülendi
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Yüksekova'da 'Süper Ay' görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Süper Ay' görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Yüksekova'da 'Süper Ay' görüntülendi
04.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:07

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Süper Ay' görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Yüksekova ilçesinde de görüntülendi. Bulutların olmaması 'Süper Ay'ın net bir şekilde görülmesine neden olurken doyumsuz manzara dikkatleri çekti. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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