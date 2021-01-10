Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
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Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü

10.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:57
Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yağışların az olması nedeniyle bir mahallenin su kaynağı kurudu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yağışların az olması nedeniyle bir mahallenin su kaynağı kurudu. Mahalledeki çeşme de akmazken, vatandaşlar üzüntülü olduklarını belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl kar ve yağmurun az yağması nedeniyle yer altı suları azaldı. İlçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan İpek Mahallesi Pizok mevkiinde bulunan kaynak da kurudu. Mahalledeki çeşmeler de suzuzluk nedeniyle akmaz oldu. Kaynak çevresinde araştırma yapan mahalle halkı, suyun tamamen kesildiğini görünce büyük üzüntü yaşadı.

CİDDİ BİR KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Mahalle halkından Hamdi Babat, kuraklık nedeniyle kaynağın tamamen kuruduğunu belirterek, "Geçen sene bu aylarda sularımız çok iyi akıyordu. Şu an tamamen kurumuş durumda. İlçedeki vatandaşlar, bu kaynaktan gelen suyun aktığı çeşmeden su alıyordu.  Bu durum bizi üzdü. Şu an ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız" dedi.

Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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