Yüksekova'da sokaklar sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yüksekova'da sokaklar sessizliğe büründü

18.12.2020 23:16 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:21
Yüksekova'da sokaklar sessizliğe büründü

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardından ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda hafta sonu uygulama bugün saat 21.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.

Öte yandan, polis ekipleri ise saat 21.00 itibari ile ilçenin değişik noktaların denetimler yapmaya başladı. - HAKKARİ

Yüksekova'da sokaklar sessizliğe büründü
Yüksekova'da sokaklar sessizliğe büründü
Yüksekova'da sokaklar sessizliğe büründü
Yüksekova'da sokaklar sessizliğe büründü
Yüksekova'da sokaklar sessizliğe büründü
Yüksekova'da sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump İlham Aliyev Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere İrem Derici Defne Samyeli Farah Zeynep Abdullah
Spor Pierre Webo Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Galatasaray Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'da sokaklar sessizliğe büründü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 23:23:00. #1.15#
title