Yüksekova'da 'Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği' kuruldu
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Yüksekova'da 'Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği' kuruldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği' kuruldu.

Yüksekova'da 'Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği' kuruldu
12.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:15

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği' kuruldu.

Yüksekova Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, ilçe merkezinde yaşanan sorunlardan biri olan sahipsiz sokak hayvanlarının kötü yaşam şartlarına çözüm olmak istediklerini belirterek, "Sokak hayvanlarının yaşadığı zorlu yaşam koşullarını iyileştirmek ve onlara kaliteli bir yaşam sunmak adına taşın altına elimizi koyup, Yüksekova Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği'nin resmi prosedürlere uygun olarak halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Derneğin amacı, insanların dünyayı kendilerine ait olduğunu sanmalarına karşın kendilerine savunacak, hayatlarını koruyacak imkanları olmayan sokak hayvanlarının bütün haklarını korumak, koruma faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu gaye ile ilk başta ilçemiz sınırları içerisindeki sahipsiz hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesini hedeflemekteyiz. Değerli ilçe sakinlerinin başlatılan bu kıymetli çalışmanın hedeflerine ulaşması yolunda gerekli desteklerini esirgemeyeceklerine olan inancımız tamdır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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