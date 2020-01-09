Yüksekova'da sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bırakıldı

09.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:30

Yüksekova Belediyesi kış mevsimiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belli noktalara mama bıraktı.

Yüksekova Belediye Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının kış mevsiminde aç kalmamaları için mama dağıtımına başladıklarını söyledi.

Ekiplerin gün boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kaçan, şöyle konuştu:

"HAYTAP ve duyarlı vatandaşlardan topladığımız mamaları sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. İlçemizde kış çok çetin geçiyor. Sokak hayvanları da besin bulmakta sıkıntı yaşıyor. Köpek ve kediler için belirlediğimiz yerlere mama bırakıyoruz. Bu sayede köpekler, kediler ve diğer canlı dostlarımız besleniyor. Sokak hayvanlarına hepimiz sahip çıkmalıyız. Herkes elinden geldiğince bir kap yemeği ve yemek artıklarını kapı önlerine bıraksın. Hayvanlar bu sayede sert geçen kışı rahat bir şekilde geçirebilir."

Kaynak: AA