Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde sokaklar bomboş
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Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde sokaklar bomboş

Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde sokaklar bomboş Türkiye'de korona virüs salgını dolayısıyla devam eden tedbirler kapsamında 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bşrinci günün de sokaklar bomboş kaldı.

24.05.2020 03:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:42

Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde sokaklar bomboş

HAKKARİ - Türkiye'de korona virüs salgını dolayısıyla devam eden tedbirler kapsamında 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bşrinci günün de sokaklar bomboş kaldı.

Ramazan bayramı süresince 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde karara uygun yerler açık olup ve güvenlik güçlerin önlemleriyle tedbirler sağlandı.

İlçe'nin en yoğun olduğu Cengiz Topel ve İpekyolu caddesinde kısıtlamasının başlamasının birinci gününde sessizliğe büründü.

Evine ekmek götürmek için markete çıkan Haydar Dayan,' "Şuan eve malzeme almak için çıktım. Dün çok kalabalık olduğu için çıkamadım. Bende yeni markete gidip eşya aldım. Bende ehemen eve yakın markete gidip ihtiyaçlarımı aldım şimdi de eve gidiyorum. İnşallah kısa zamanda bu hastalık biter" dedi.

Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde sokaklar bomboş

Kaynak: İHA

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