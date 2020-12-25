Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

25.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:31

Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

HAKKARİ - Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardından ilçe sessizliğe büründü. Türkiye'de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda hafta sonu uygulama bugün saat 21.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 28 Aralık Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar uygulanacak.

Öte yandan, kısıtlamanın başlamasıyla, Polis ekipleri ilçenin değişik noktalarında denetimlere başladı.

Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Acun Ilıcalı Gülben Ergen Fahriye Evcen
Spor Erol Bulut Ryan Babel Okan Buruk Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı | Haberler.com Yerel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 22:30:40. #1.15#
title