Yüksekova'da Soğuk Havalar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yüksekova'da Soğuk Havalar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 12 dereceyi bulan dondurucu soğuk vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da Soğuk Havalar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 12 dereceyi bulan dondurucu soğuk vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 12 dereceyi görmesi vatandaşları olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuk çalışanlar, dışarıda bulunanlar ve evde ısınmaya çalışan vatandaşların hayatını zorlaştırıyor. Soğuk hava nedeniyle ilçede akşamları ise hayat durma noktasına geliyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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