- Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
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- Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

30.11.2020 22:18 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:02

- Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

- Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, akşam saatlerinde etkisini artarak hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi 10 metreye düştü. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak ilerleyebildi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. İlçede günlerdir kar yağışı aralıklı olarak sürerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimi buldu. Öte yandan, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri hazır bekletilirken, yetkililer yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

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- Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
- Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
- Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
- Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
- Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
- Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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