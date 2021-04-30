Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
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Yüksekova'da sınır kapısı sevinci

Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ekonomisinin pandemiden zarar görmesi nedeniyle Türkiye ile İran sınırındaki 3 sınır kapısının 17 Mayıs'tan sonra açılması talimatı vermesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ekonomisinin pandemiden zarar görmesi nedeniyle Türkiye ile İran sınırındaki 3 sınır kapısının 17 Mayıs'tan sonra açılması talimatı vermesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sevinçle karşılandı.

Bir yılı aşkındır dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınından dolayı sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle yöre halkı zor günler geçiriyordu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği karar, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, bir yıla yakındır Esendere Sınır Kapısı'nın kapalı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kararı sevinçle karşıladık. 17 Mayıs'tan sonra 3 sınır kapısının açılması talimatı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise salgından dolayı sınır kapılarının kapalı olduğunu hatırlatarak, "Bizler oda başkanları olarak bu kapıların açılmasını hep istedik. En son mesleki odalarımızla beraber gümrük müdürlüğünü ziyarette bulunduk. Oradaki yetkilerden açılması yönünde görüş alışverişi yaptık. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mayıs'tan sonra açılma talimatı geldi. Bu karar çok önemli bir karar. Yöre halkı olarak çok da memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını büyük sevinçle karşıladıklarını ifade eden Servet Işık isimli esnaf da, "Biz halk olarak büyük memnuniyetle karşıladık. Çok sevindirici bir haber. Kapalı olan sınır kapılarımızdan dolayı vatandaşlarımız çok mağdurdu. Bunların açılması tüm bölge halkına fayda verecek. Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bu karar çok önemli ve faydalı bir karardı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzettin Metin ise alınan kararın Yüksekova'da sevinçle karşılandığını söyleyerek, "Böyle bir döneme gelmesi umut verici oldu. Çünkü insanlarımız çok mağdur. Bu kapıların açılması eminim ekonomi yönünde herkese faydalı olacak. Bu güzel haberinden ötürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
Yüksekova'da sınır kapısı sevinci
Yüksekova'da sınır kapısı sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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