Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi
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Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi
02.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:43

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü ve Ortakçı mezrasında düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada, 1 adet mayın, 1 adet doçka ağır makineli tüfek ve sehpası, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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