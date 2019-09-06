Yüksekova'da silah ele geçirildi

Yüksekova'da silah ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silah ele geçirildi.

06.09.2019 19:02
Yüksekova'da silah ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silah ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Eylül 2019 günü Yüksekova ilçesi Keçili köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer piyade tüfeği, 3 adet el telsizi, 3 adet mutfak tüpü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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