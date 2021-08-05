Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor - Sel felaketinde tarım alanları başta olmak üzere birçok yer zarar gördü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan sel felaketinde tarım alanları başta olmak üzere birçok yer zarar gördü.

Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

- Sel felaketinde tarım alanları başta olmak üzere birçok yer zarar gördü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan sel felaketinde tarım alanları başta olmak üzere birçok yer zarar gördü.

Yüksekova merkez ve köyleri ile Esendere beldesinin birkaç mahallesi yaşanan sel felaketine teslim olmuştu. Yaşanan sel felaketinin ardında ekipler hemen teyakkuza geçerek, selin oluşturacağı muhtemel büyük hasarların önüne geçti. Tarım alanları başta olmak üzere birçok yere zarar verilen sel felaketinin ardından selin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Abdulvahap Dağüstü isimli vatandaş, ot biçtiği esnada yaşanan sel felaketinde mahsur kaldığını belirterek, "Daha sonra kendi imkanlarımla köye geldim. Her yer su ve çamur altındaydı. Bizde kaç gündür yaşanan felaketin izlerini temizliyoruz, daha da bitiremedik. Bu selde birkaç hayvan da telef oldu. Tarım alanları başta olmak üzere hemen hemen her yer zarar gördü. Sağ olsun vali bizi yalnız bırakmadı, inşallah zararımız ödenir" dedi.

Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Varank Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Şeyma Subaşı Prens William
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:18:12. #1.16#

title