Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
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Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulunarak, vatandaşların taleplerini dinledi.

Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulunarak, vatandaşların taleplerini dinledi.

Dün Van-Yüksekova karayolunda ve Yüksekova ilçesinin birçok noktada meydana gelen sel maddi zarara neden olmuştu. Vali Akbıyık, bugün sabah saatlerinde ilk olarak Yeni Köprü'de bulunan Gökyurt köyüne bağlı Yeşildere mezrasında incelemelerde bulundu. Daha sonra Akalın ve İnanlı köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşları dinleyen Vali Akbıyık, ardından Esendere beldesine geçti. Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu makamında ziyaret eden Akbıyık, beraberindekilerle sele maruz kalan Yamaç, Soğanlı, Yılmaz ve Gözlüce mahallerini yerinde inceledi.

Yaşanan selin açtığı tüm yaraları saracaklarını dile getiren Vali İdris Akbıyık, "Yüksekova ve Esendere bademizin bir kaç mahallesinde sel oluştu. İnşallah kısa sürede tüm ekiplerimizle bölgeye seferber olup yardımcı olacağız. Bizde bu selin yaşandığı yerleri tek tek gezip inceleyeceğiz. Tüm ekimlerimizle mücadelemizi sürüyoruz. Gereken tüm ihtiyaçlar giderilecek. Vatandaşlarımıza uyarımızdır, artık dere yatağına ev yapmayalım. Devletin eliyle herkese yardımcı olacağız. Tüm Yüksekova ve Esendere beldemize geçmiş olsun" dedi.

Vali Akbıyık'a; Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve kurum müdürleri eşlik etti.

Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Yüksekova'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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