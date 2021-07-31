Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapılıp, telef ve kayboldu
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Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapılıp, telef ve kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapılıp, telef ve kayboldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerine etkili olan yağışlar sele neden olunca, 500 koyun sele kapılıp telef ve kayboldu.

Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapılıp, telef ve kayboldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerine etkili olan yağışlar sele neden olunca, 500 koyun sele kapılıp telef ve kayboldu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı Mor yaylasında meydana geldi. Sabah saatlerinde koyun sağmaya giden Berivanlar, öğlen saatlerinde aniden bastıran yağışlara karşı hazırlıksız yakalanması üzerine 6 bine yakın sürünün içerisinde bulunan yaklaşık 500 koyun sele katılmasıyla Berivanlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar su çamur demeden koyunlarını su kanallarında aradı. Sele kapılan koyunları kurtarmak için giden 3 Berivan yaralandı. Yoğun yağışlardan dolayı yolların bozulmasıyla ve yetersiz kalan köy halkı İl Özel İdare ekiplerine haber verdiler. Yapılan çalışmalar sonucu, yollar açılırken telef olan ve kaybolan yaklaşık 500 koyundan 50'si kesildi.

Tüm köy halkı kaybolan koyunların aramasına çıkarken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum içinde bölgede hazır bekledi.

Felaketi yaşadıklarını ifade eden Eşref Kıratlı,' "Saat 14.00 gibi olay meydana geldi. Yoğun bir yağış sonucu heyelan ve sel oluşmasıyla 500'e yakın koyun telef oldu ve kayboldu. Yayladan köye kadar sel herşeyi kendisiyle getirdi. Şuan koyunlarımızın yarısı kaybolmuş durumda. Biz koyunlarımızın yarısını taş, toprak altında olduğu düşünüyoruz. Kurtardığımız kadar kurtardık gerisi görülmüyor" dedi.

500 koyunlarını telef olduğunu ifade eden Eyüp Avcı, "Koyunlarını kurtarmak isteyen 3 Berivanlarımız yaralandı. Yaralanan Berivanlarımızı hastaneye kaldırdık. Toplam 6 bin koyun buradaymış ve içlerinde toplam 500 koyun sele kapılarak telef oldu ve kayboldular. Burada hemen her yerde her tarafında koyunlarımız kaybolmuş şekilde bizde arıyoruz ve sağolsun ekipler de burada yardım ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Köy halkı olarak felaketinin eşiğinden döndüklerini ifade eden köy muhtarı İkram Mıhçı, "Öğlen saatlerinde oluşan selden dolayı çok zararımız olmuş. 500 tane koyunumuz şuan telef ve kaybolmuş durumda. Tüm köy halkı olarak seferber olduk. Bende bizim il özel idaresine haber verdim. Onlarda çalışmalarını sürdürüyor. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Zararımız çok. Yaralılarımızda oldu tabiki şuan hastanedeler.

Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapılıp, telef ve kayboldu
Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapılıp, telef ve kayboldu
Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapılıp, telef ve kayboldu
Yüksekova'da sel felaketi: 500 koyun sele kapılıp, telef ve kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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