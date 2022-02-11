Yüksekova'da şehir içi ulaşıma 50 kuruşluk zam - Haberler
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Yüksekova'da şehir içi ulaşıma 50 kuruşluk zam

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yüksekova'da şehir içi ulaşıma 50 kuruşluk zam

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehir içi yolcu ücretlerine 50 kuruş zam yapıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehir içi yolcu ücretlerine 50 kuruş zam yapıldı.

Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin ve Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, şehir içi yolcu ücretlerine yapılan zamla ilgili ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "8 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu taşıma ücretlerine 50 kuruş zam yapılma zorunluluğu doğmuştur. Toplu taşıma ücretleri ile ilgili aldığımız kararda kartlı veya kartsız biniş şeklinde bir uygulama veya tarife söz konusu değildir. Minibüsçü esnafına dağıtılan normal tarife toplatılmış olup, resmi fiyat tarifeleri Yüksekova Şoförler Odamız tarafından dağıtılmıştır" denildi.

Daha önce 2 TL olan tam bilet 2.50 TL'ye, 1.50 olan öğrenci ücreti de 2 TL'ye çıkarıldı. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Haberler

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