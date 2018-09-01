Yüksekova'da Şehidi Memleketine Uğurlandı
Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepe’de tuzaklanan EYP’nin uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 39 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci için tören düzenlendi.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepe'de tuzaklanan EYP'nin uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 39 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci için tören düzenlendi.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin naaşına saygı duruşunda bulunuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Serkan Dökmeci tabutu askerler tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konularak, memleketine gönderilmek üzere Ankara uğurlandı.
Törene Hakkari Valisi Çüneyt Orhan Toprak 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, şehit'in annesi yakınları asker ve polisler katıldı. - HAKKARİ