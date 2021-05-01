Yüksekova'da sarı çiçekler hayran bıraktı

Yüksekova'da sarı çiçekler hayran bıraktı Hakkari ovasında açan sarı çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açan sarı Çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yüksekova'da sarı çiçekler hayran bıraktı

Hakkari ovasında açan sarı çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açan sarı Çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yüksekova ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyünün yakınlarında bulunan ovada açılan sarı çiçekler, güzelliğiyle görenleri mest etti. Ovanın tümünü sarıyla kaplayan çiçekler ve ardına inen Cilo dağlarının karlarıyla birleşmesi adeta görenleri hayran bırakıyor. İlçenin ovasını sarıya çeviren çiçekler ve karların erimesiyle beraber doğada farklı bir renk cümbüşüne yol açtığını söyleyen vatandaşlar, "İlçenin ovasında renklerle yetişen çiçekler eşsiz bir doğa manzarasıdır. Ancak dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs salgını, insanların bu doğa güzelliğini seyretmesine engel oluyor. Geçmiş senelerde ilçemize yurt içi ve yurt dışından çok kişi gelip bu eşsiz doğa güzelliklerini görüyordu. Ama iki yıldır tek tük uğramalar oluyor"dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK