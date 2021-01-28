Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor

28.01.2021 08:42 | Son Güncelleme: 28.01.2021 08:46
Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar- kış demeden en ücra köylerde aşılama yapıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar- kış demeden en ücra köylerde aşılama yapıyor.

Yüksekova ilçesindede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar kış demeden vatandaşlara köylere gidiyor. İlçeşe 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesine bağlı Güvenli köyüne giden ekipler, Tahir (92) ve kardeşi Sait Fırtına'ya (88) korona aşısı yaptı. Fırtına kardeşler, kar ve soğuk demeden çalışmalarını yürüten ekiplere teşekkür etti. 

Mobil aşı ekibinden Dr. Muhammed Kurt, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek,"Aşılar durmaksızın devam ediyor. 85 yaş üstündeki vatandaşlarımıza durmadan aşı yapmaya devam ediyoruz. 90 yaşı bitirdik 85'e geldik. Bundan sonra 85 yaş altına aynı şekilde peyder pey devam edecek. Herkesin aşı olmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz" dedi.

 


Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor
Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor
Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor
Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor
Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor
Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor
Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor
Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor
Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Çelebi Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Guy Ritchie Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 08:47:44. #1.15#
title