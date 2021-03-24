Yüksekova'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksekova'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

24.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:29
Yüksekova'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

İlçede iki gündür etkili olan yağış sebebiyle Vezirli ve Kilimli köylerinde bazı ev ve ahırları su bastı, Karabağ köyü yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kilimli köyü sakinlerinde Abidin Gündüz, yaptığı açıklamada, yağışlardan dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Köydeki 15 ahırı su bastığını ifade eden Gündüz, "İl özel idaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri geldi şu anda suyun önüne set çekiyorlar. Suyun akış yönünü değiştiriyorlar. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Karabağ köyünden Fesih Düzen de heyelan nedeniyle köy yolunun kapandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:33:34. #1.15#
title