Yüksekova'da sağanak etkili oldu
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Yüksekova'da sağanak etkili oldu

Yüksekova'da sağanak etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçedeki caddelerde su birikintileri oluşurken, trafikte de aksamalar yaşandı. 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi. 


Yüksekova'da sağanak etkili oldu
Yüksekova'da sağanak etkili oldu
Yüksekova'da sağanak etkili oldu
Yüksekova'da sağanak etkili oldu
Yüksekova'da sağanak etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

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