Yüksekova'da sağanak etkili oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçedeki caddelerde su birikintileri oluşurken, trafikte de aksamalar yaşandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan