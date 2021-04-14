Yüksekova'da Ramazan yoğunluğu
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Yüksekova'da Ramazan yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüksekova'da Ramazan yoğunluğu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşların çarşı pazardaki yoğunluğu da arttı.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşların çarşı pazardaki yoğunluğu da arttı.

Ramazan ayının gelmesiyle Yüksekovalılar sahur ve iftarlık alışveriş için market ve toptancılara akın etti. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle alışveriş yapan vatandaşları tatlı bir telaş sardı. Vatandaşlar iftar öncesi alışveriş merkezlerine ve toptancılara akın ederken, esnafın da yüzü güldü.

Ramazan ayının her zaman bereketli geçtiğini söyleyen Behmen Tekin, "Tek başıma alışverişe geldim. Kendi bütçeme uygun birkaç parça alacağım. Bu senede yine korona virüs salgını devam ettiği için vatandaşlarda eski Ramazan aylarının havası yok. Halkımız yine de ibadetlerine devam ediyorlar. İnşallah bu hastalık kısa zamanda biter" dedi.

Çiğköfte satan vatandaş ise 30 gün boyunca ekmeklerini kurdukları tezgahtan çıkartacaklarını belirterek, "Ramazan ayında birçoğumuz için çiğköfte geçim kaynağı oluyor" ifadelerini kullandılar. - HAKKARİ

Yüksekova'da Ramazan yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan yoğunluğu
Yüksekova'da Ramazan yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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