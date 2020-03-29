Yüksekova'da polis ve zabıtadan sokakta 'evde kal' uyarısı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde cadde ve sokakları dolaşan polis ve zabıta ekipleri, dışarıya çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde cadde ve sokakları dolaşan polis ve zabıta ekipleri, dışarıya çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Yüksekova'da, koronavirüs salgının önlenmesi için alınan tedbirler devam ediyor. Belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, polis ve zabıta ekipleri de dışarıya çıkılmaması yönünde uyarılarına devam etti. Ekipler; cadde, sokak ve park alanları gezerek çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşları evlerinde çıkmaması konusunda uyaran ekipler, bir taraftan da salgından korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: DHA