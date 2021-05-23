Yüksekova'da polen üreten kavak ağaçlarının yerine ıhlamur ağaçları dikilecek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polenleriyle astım, bronşit, amfizem ve alerjik hastalığı olanları rahatsız eden kavak ağaçlarının yerine ıhlamur ağaçlarının dikileceği bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polenleriyle astım, bronşit, amfizem ve alerjik hastalığı olanları rahatsız eden kavak ağaçlarının yerine ıhlamur ağaçlarının dikileceği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçede polen üreten ağaçların kesileceği belirtildi.

Polenlerin özellikle üst solunum yolu ve alerjik hastalıkları tetiklediğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu sorunların toplum sağlığını tehdit eder hale gelmesi nedeniyle kavak ağaçları yerine şehir yaşantısına daha uygun, çevrenin tozunu absorbe eden, şehir için daha sağlıklı olan ıhlamur ağacının öncelikli olarak tercih edilerek kavak ağaçlarının kaldırılmasına karar verilmiştir. Özel mülkiyetteki kavak ağaçlarının vatandaşlarımız tarafından kaldırılması önceliklidir. İmkanı olmayanların Yüksekova Belediyesinden yardım istemeleri halinde yardımcı olunacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven