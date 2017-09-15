Yüksekova'da PKK'nın Yola Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin karayolu kenarına tuzakladığı uzaktan telsiz komutalı, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.



Hakkari Valiliği,Yüksekova- Şemdinli karayolunda güvenlik korucuları tarafından yapılan yol arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen EYP ile ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, "Jandarma ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 14.09.2017 günü İlimiz Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde yol arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik korucuları tarafından İlimiz Yüksekova İlçesi Demirkonak Köyü, Dara-2 Köprüsü Mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış vaziyette, 2 adet küçük tüp ile desteklenmiş 1 adet uzaktan telsiz komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



- Hakkari