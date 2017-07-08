Yüksekova'da PKK'lı Teröristler İş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı 2 Ölü 3 Yaralı

Yüksekova'da PKK'lı Teröristler İş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı 2 Ölü 3 Yaralı

Yüksekova'da PKK'lı Teröristler İş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı 2 Ölü 3 Yaralı