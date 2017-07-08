Yüksekova'da PKK'lı Teröristler Iş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı 2 Ölü 3 Yaralı

Yüksekova'da PKK'lı Teröristler Iş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı 2 Ölü 3 Yaralı

Yüksekova'da PKK'lı teröristler iş makinelerini taşıyan konvoya saldırdı 2 ölü 3 yaralı(Tür: Yurt)

Yüksekova'da PKK'lı teröristler iş makinelerini taşıyan konvoya saldırdı 2 ölü 3 yaralı

(Tür: Yurt)