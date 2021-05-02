Yüksekova'da ortaya çıkan gelincik böyle görüntülendi
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Yüksekova'da ortaya çıkan gelincik böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

Yüksekova'da ortaya çıkan gelincik böyle görüntülendi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen yarısı kahverengi yarısı beyaz gelincik görüntülendi.

Yüksekova'da ortaya çıkan gelincik böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen yarısı kahverengi yarısı beyaz gelincik görüntülendi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Tatlıcak köyünde ikamet eden Şıvan Polat, köyde koyunların arasında kahve ve beyaz renkli gelinciği fark etti. İlk kez yarısı kahve, yarısı beyaz olan gelinciği gören Polat, hemen cep telefonuyla yeşillikler arasında kafasını çıkartan hayvanı kayda aldı.

Merada hayvan otlattığını belirten Şıvan Polat adlı vatandaş, "Koyunların yanına yaklaştığımda gelinciği fark ettim. İki tane olan gelincik beni görünce yuvalarına kaçtı. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu için nadiren görülebilen bu türlerin doğada korunması gerekir" dedi.

Yüksekova'da ortaya çıkan gelincik böyle görüntülendi
Yüksekova'da ortaya çıkan gelincik böyle görüntülendi
Yüksekova'da ortaya çıkan gelincik böyle görüntülendi
Yüksekova'da ortaya çıkan gelincik böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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